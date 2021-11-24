В Новосибирске под суд пойдут двое подростков, укравших карточку у пенсионерки

В Новосибирске под суд пойдут двое подростков, которые потратили деньги с карточки 60-летней пенсионерки.
Фото: Александр ГЛУЗ
В Новосибирске под суд пойдут двое подростков, которые потратили деньги с карточки 60-летней пенсионерки. Банковскую карту парни нашли на улице. Против них возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».
— Следствие установило, что в июле 2021 года двое 16 и 17-летних подростков нашли на тротуаре улицы Авиастроителей в Центральном районе Новосибирска банковскую карту, которая принадлежала 60-летней женщине, — сообщили в Областном Следственном комитете. — Подростки бесконтактно расплачивались этой картой в магазинах. Потратили молодые люди семь тысяч рублей.
Найти подростков удалось благодаря записям с камер видеонаблюдения в магазинах, где они делали покупки с чужой карты. Свою вину молодые люди признали и полностью возместили пенсионерке ущерб. Сейчас их уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.
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