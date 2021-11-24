В Новосибирске создали туристическую полицию перед Чемпионатом мира по хоккею

В Новосибирске создали туристическую полицию. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске создали туристическую полицию перед Чемпионатом мира по волейболу в 2022 году и Молодежным Чемпионатом мира по хоккею с шайбой в 2023 году. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— В специализированный взвод на базе отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции вошли сотрудники полка ППС и других подразделений органов внутренних дел. Претенденты были отобраны специальной комиссией после прохождения тестирования и испытаний по физической и огневой подготовке. Сотрудникам нового подразделения предстоит пройти обучение, включающее, в том числе, курсы психологии, иностранных языков и языка жестов, — пояснила Ирина Волк.

Во время чемпионатов туристическая полиция будет патрулировать пешеходные переходы и консультировать туристов. В дальнейшем, кроме сопровождения спортивных мероприятий, эта полиция будет заниматься охраной популярных мест отдыха, объектов спорта и культуры.

Напомним, в Новосибирске для проведения МЧМ-2023 се6йчас строят также многофункциональную новую ледовую арену и станцию метро «Спортивная». На возведение ЛДС и объектов инфраструктуры направят примерно 20 миллиардов рублей.

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