В Новосибирске охранник МТЦ СО РАН запретил девушке смотреть на кроликов

На территории института можно встретить зайцев и павлинов, теперь там охранник. Фото: предоставлено Алисой Аив

Вечером в понедельник, 22 ноября, новосибирский фотограф Алиса Аив пришла навестить любимых кроликов в МТЦ СО РАН, но местный охранник попытался прогнать сибирячку, утверждая, что снимать на этой территории нельзя. Девушка рассказала КП-Новосибирск, что уже 10 лет фотографирует кроликов и с подобным отношением сталкивается впервые.

— Я пыталась убедить его, что это общественная земля. Он продолжал настаивать «Уходите! А то вам что-то будет». Тут я поинтересовалась что именно. И его немного понесло, обещал пробить резиновой дубинкой и побравировал тем, что недавно бегал со своей дубинкой и поколотил кого-то. Я тут вспомнила историю про неадекватного охранника в супермаркете, который сломал ребенку позвоночник, и ушла, — рассказала «КП-Новосибирск» Алиса Аив.

Редакция «КП-Новосибирск» отправила запрос в пресс-службу Международного томографического центра СО РАН, чтобы разобраться в сложившейся ситуации.

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