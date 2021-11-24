В Новосибирске обсудили перспективы патриотического воспитания

Директор Центра патриотического воспитания Алла Данилевская (справа) отметила, что к 2024 году планируется охватить участием в патриотических мероприятиях до 24% населения. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»

Мероприятие прошло в Marins Park Hotel Novosibirsk с соблюдением всех противоэпидемиологических требований. Спикеры из Новосибирска, Томска, Рязани, Ставрополя и Санкт-Петербурга поделились опытом и успешными кейсами своей работы в сфере патриотического воспитания. Обсуждались итоги исследований в области отношения молодых людей к патриотическому воспитанию, аспекты формирования у подрастающего поколения критического мышления в медиасреде, влияние на молодежь социальных сетей и насущная проблема информационной безопасности детей.

Участники конференции отметили высокий профессионализм спикеров и практическую пользу мероприятия. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»

Напомним, что региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» входит в нацпроект «Образование». Он стартовал в этом году, а его оператором в Новосибирской области выступает министерство региональной политики.

- Перед нами стоит серьезная задача: к 2024 году охватить участием в мероприятиях патриотической направленности 24% населения. Это не просто цифры - должно быть глубокое содержание и смыслы. В Новосибирской области накоплен достаточно богатый опыт такой работы. Сегодня совместно с нашими партнерами из Новосибирского государственного педагогического университета мы придадим конференции научный характер, будем опираться на конкретные исследования в этой области, - отметила директор Центра патриотического воспитания Новосибирской области Алла Данилевская.

По ее словам, такие мероприятия важны еще и с точки зрения нейтрализации профессионального выгорания. Ведь людям, объединенным одной идеей, важно общаться друг с другом, чтобы понимать, что вместе они движутся в нужном направлении и что рядом с ними единомышленники.

Мероприятие прошло в гибридном офлайн- и онлайн-формате с учетом всех противоэпидемиологических требований. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»

Организатором мероприятия традиционно стал региональный Центр патриотического воспитания при поддержке министерства региональной политики Новосибирской области.