Еще 11 пациентов умерли от коронавируса в Новосибирской области

394 человека заболели за сутки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

24 ноября оперативный штаб Новосибирской области сообщил, что за последний день умерли еще 11 пациентов инфекционного госпиталя.

— Это были мужчины в возрасте 56, 67, 68 и 76 лет и женщины в возрасте 50, 59, 60, 65, 68, 83 и 88 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 705 человек, — сообщили в областном оперштабе.

За сутки заразились 394 человека. Всего в Новосибирской области с начала пандемии зарегистрировано 80 352 случая коронавируса, в том числе у 8 320 детей.

С выздоровлением уже выписаны в сумме 56 816 пациентов, из за последний день выздоровели 98 человек.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 4 140 человек, в том числе 51 ребенок. В отделениях реанимации находятся 360 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 54 пациента.

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