В Новосибирске водителя внедорожника, сбившего пенсионера на пешеходном переходе, на год лишили прав. Фото: Артем КИЛЬКИН

Кировский районный суд рассмотрел дело новосибирца, сбившего 73-летнего пенсионера на пешеходном переходе. Водитель вину признал, но так и не смог объяснить, почему не заметил на дороге сибиряка, переходившего дорогу на зеленый свет. В результате наезда пенсионер получил легкий вред здоровью.

— Водитель «Рендж Ровера» до настоящего времени не понял, почему он при отсутствии препятствий для его обзора не заметил пешехода. При этом он признал вину, в содеянном раскаялся, содействовал органам, уполномоченным осуществлять производство по делу об административном правонарушении. Новосибирец также возместил причиненный вред. Однако суд выяснил, что ранее он неоднократно нарушал ПДД — превышал скорость, — сообщили в Кировском районном суде.

Суд квалифицировал действия водителя по части статьи 12.24 КоАП РФ «Нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего». В наказание его лишили права управлять автомобилем на срок 1 год.

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