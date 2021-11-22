Пищевая отрасль должна быть современной

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Современный мировой рынок труда испытывает устойчивый дефицит высококвалифицированных рабочих кадров, что отражается на производительности труда отдельного предприятия, региона и страны в целом.

Основными тенденциями изменения рынка труда в условиях цифровой трансформации являются глобализация, изменение моделей управления в бизнесе и государстве, внедрение информационно-коммуникационных технологий, автоматизация, возникновение новых технологий.

Внедрение цифровых технологий автоматизирует многие операции трудовой деятельности и требует создания новой профессии, поскольку новое решение старой задачи, требующей участия человека, также требует создания новой профессии или заменяется технологией.

Новые федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС), профстандарт и международные конкурсы World Skills ставят перед системой среднего профессионального образования (СПО) задачи на высоком творческом уровне подготовить специалистов, владеющих профессиональными навыками и опытом в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями.

Удовлетворение потребностей населения в продовольственных продуктах в соответствии с требованиями научно-сбалансированного питания является одной из главных задач предприятий общественного питания, однако повышение качества производимой продукции и предоставляемых услуг не может быть достигнуто без правильной организации производства на предприятиях. При этом остро ощущается дефицит квалифицированных рабочих кадров и специалистов в условиях технического переоснащения и масштабной автоматизации и роботизации технологических процессов на современных предприятиях пищевой отрасли и предприятиях перерабатывающей промышленности.

Реализация данного ФГОС СПО обеспечивает преемственность уровней образования в общей системе подготовки профессиональных кадров в сфере эксплуатации, механизации, автоматизации и роботизации технологического оборудования и процессов пищевой промышленности:

22.007 «Специалист по механизации, автоматизации и роботизации технологического оборудования и процессов пищевой и перерабатывающей промышленности» (Приказ Минтруда России от 2 сентября 2020 г. № 550н);

22.009 «Специалист по эксплуатации технологического оборудования и процессов пищевой и перерабатывающей промышленности» (Приказ Минтруда России от 2 сентября 2020 г. № 558н).

Выпускники по данной специальности будут востребованы на рынке труда на современных предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности.