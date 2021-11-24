Новосибирцы заметили трех поросят на улице города

Куда направлялись поросята – непонятно. Фото: «Типичный Кировский | Новосибирск»

В Кировском районе Новосибирска, на улице Петухова, 156, горожане заметили трех поросят. Увидели их рядом с магазином. Очевидцы сфотографировали променад животных по дороге и выложили кадры в соцсети, в группу «Типичный Кировский | Новосибирск».

— Заметили трех поросят, что они там делали — не ясно, — написал автор поста.

На кадрах видно, как три поросенка черного, белого и рыжего окраса бесстрашно гуляли по улицам города. Читатели паблика сразу же начали шутить и угадывать, куда держали малыши с пятачками.

— Шли в гости к волку.

— Из сказки сбежали, разве не понятно?

— В магазин ходили, - пошутили новосибирцы.

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