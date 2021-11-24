Под Новосибирском под колесами поезда погибла 64-летняя женщина. Фото: "Инцидент Новосибирск".

В Новосибирской области на перегоне станции «Сокур» в Мошково произошла трагедия. Там во вторник, 23 ноября, под колеса поезда попала 64-летняя сибирячка. Об этом корреспондентам КП-Новосибирск рассказали в УТ МВД по СФО.

— На место незамедлительно была направлена оперативная группа. Прибывшие на место транспортные полицейские установили, что 64 -летняя местная жительница переходила железнодорожные пути в неустановленном для прохода месте перед приближающимся поездом. При этом она поскользнулась и упала, — уточнили КП-Новосибирск в пресс-службе транспортной полиции.

Известно, машинист применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. От полученных травм 64-летняя женщина погибла на месте ЧП.

В транспортной полиции напоминают, на железной дороге необходимо быть предельно внимательными. Так, переходить пути допустимо лишь в отведенных для этого местах.

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