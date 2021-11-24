Сибирячка осталась без машины из-за автомобиля-двойника

Женщина теперь не может ездить на своей машине из-за этой проблемы Фото: Евгения ГУСЕВА

Жительница Новосибирска осталась без машины из-за того, что неизвестные сняли ее автомобиль Honda Elysion с учета. Теперь женщина не может ничего сделать с автомобилем, который приобрела в 2020 году. О том, что ее машина снята с учета, она узнала в этом году. Женщина обратилась полицию, где возбуждать уголовное дело отказались.

— В ГИБДД Управления МВД России по Новосибирску было установлено, что автомобиль снят с учета в связи с изменением собственника и переоформлен на неизвестное лицо в МРЭО ГИБДД города Лиски Воронежской области. В связи с изложенным, материал был направлен по подследственности, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД РФ по Новосибирской области.

Автоэксперт Вячеслав Ашурков считает, что женщине стоит подать в суд.

— В данном случае необходимо подать в суд за установлением того, что автомобиль с настоящими номерам у этой женщины. В суде будет произведена экспертиза, а уже на основании судебного решения можно будет возбудить уголовное дело по второму случаю, где в другой области с такими же номерами поставили автомобиль на учет, — рассказал КП-Новосибирск специалист.

По его мнению, именно на основании решения суда можно вернуть автомобиль на учет. Также он советует до того, как обратиться в суд получить из ГАИ справку, что автомобиль невозможно снять с регистрации. После чего можно идти в суд, и нанять хорошего юриста.

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