В Новосибирске «Газель» сбила девушку на пешеходном переходе. Фото: стоп-кадр.

В среду, 24 ноября, на перекрестке улиц Богаткова и Кирова «Газель» сбила девушку на пешеходном переходе. Информация об этом появилась в соцсети.

— Водитель бортовой «ГАЗели» зазевался и сбил девушку, переходившую дорогу на разрешающий сигнал светофора, — говорится в сообщении, опубликованном в группе «АСТ-54».

Момент аварии попал на видеорегистратор очевидца. На кадрах видно, после наезда девушка смогла подняться, а водитель «Газели» поспешил подойти к ней.

В ГИБДД по Новосибирску информацию о ДТП пока не прокомментировали. Информация уточняется.

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