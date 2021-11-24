Новосибирские волонтеры ищут 42-летнего высокого мужчину с черным портфелем. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО".

В Новосибирске ищут 42-летнего Кремлева Александра Владимировича. О местонахождении мужчины неизвестно с 14 ноября.

— Заявка к нам поступила несколько дней назад. Собирали информацию: проверяли больницы, морги, другие лечебные учреждения, где человек мог бы находиться. Ушел из дома на работу за два или три дня до пропажи. Затем был с родными на связи по телефону, а после телефон перестал появляться в сети. Местонахождение человека неизвестно. По информации, которую буквально получили сегодня, оказалось, что уже писали родные заявление о пропаже этого человека. Но по понятным причинам с нами они не поделились, где он отсутствовал и почему. Сейчас у нас идет распространение информации в Интернете для того, чтобы найти людей, которые знают о местонахождении мужчины. Вероятно, у него тоже есть доступ к Сети, и он узнает, что его разыскивают родные. Также возможно удастся выяснить другие обстоятельства, которые помогут установить местонахождение пропавшего, — рассказала КП-Новосибирск руководитель ПСО «ЛизаАлерт Новосибирской области» Алеся Яблонских.

Волонтеры назвали и приметы исчезнувшего. Рост мужчины — 185 сантиметров. У него худощавое телосложение, русые волосы и серо-голубые глаза.

В день пропажи был одет в черную куртку, черные джинсы и черную вязаную шапку.

С собой у новосибирца был черный портфель.

Если вы знаете что-нибудь о том, где сейчас находится Александр, или вы просто видели его на улице, сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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