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Общество24 ноября 2021 6:51

В Новосибирске родители заявили об увольнении 14 учителей из 158 школы за полгода

По словам директора, педагоги уходят по естественным причинам
Мария ГРИГОРЯН
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Об увольнениях начали говорить родители учеников

Об увольнениях начали говорить родители учеников

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Из новосибирской школы №158 на улице Народной за последние шесть месяцев уволились 14 учителей. Об этом заявили родители школьников, которые утверждают, что педагоги уходят с работы из-за отношения директора и большой нагрузки. Однако директор учебного заведения, Татьяна Сундрунова, рассказала КП-Новосибирск свою версию происходящего.

— Учителя увольняются, как и в любом другом предприятии, на их место приходят новые. Здесь нет ничего такого, что могло бы привлечь такое внимание. Что касается конфликтов и прочего, то не было ни одного конфликта с педагогами, вот уже второй год пошел, как я работаю в этой должности, и у нас не было ни единого недопонимания с коллегами, — прокомментировала КП-Новосибирск директор школы.

По словам Татьяны Сундруновой, учителя уходят из школы по естественным причинам, например, на пенсию. А на их место приходят другие педагоги.

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