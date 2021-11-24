В центре Новосибирска загорелся припаркованный «Мерседес». Фото: стоп-кадр.

В среду, 24 ноября, в центре Новосибирска загорелся «Мерседес». Автомобиль вспыхнул рядом с домом № 4 на улице Фрунзе. Информация об инциденте появилась в соцсети.

— Огонь охватил седан C-Class. До прибытия пожарных очевидцы пытались сбить пламя снегом, — говорится в сообщении, опубликованном в паблике «АСТ-54».

По словам свидетелей, огонь повредил и рядом припаркованный Opel Vectra.

Инцидент обошелся без пострадавших. На место ЧП вызвали пожарных.

В ГУ МЧС по Новосибирской области прокомментировали случившееся.

— В 11:35 поступило сообщение о том, что по адресу Красный проспект, 43, горит автомобиль. На момент прибытия первого подразделения открытым огнем горел моторный отсек автомобиля «Мерседес», огнем также повреждены задний бампер и фара автомобиля «Опель Вектра», в 11:50 открытое горение ликвидировали, в 12:08 — пожар полностью потушили. Причины возгорания установят дознаватели МЧС. В результате ЧП никто не пострадал. Тушение пожара осложняли припаркованные во дворе машины. Они не дали оперативно наиболее близко подобраться к горящему авто. Была проложена линия рукавная, и пожар оперативно ликвидировали, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

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