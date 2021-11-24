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Происшествия24 ноября 2021 5:09

В Новосибирске два водителя подрались после ДТП во дворе на Блюхера

Один из них порезал другого ножом
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
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В Новосибирске два водителя подрались после ДТП во дворе на Блюхера.

В Новосибирске два водителя подрались после ДТП во дворе на Блюхера.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске, во дворе дома на улице Блюхера, 19, подрались два водителя. Конфликт случился 23 ноября после заурядного ДТП — автомобили незначительно столкнулись на повороте. После аварии один из водителей поранил оппонента ножом. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердили в ГУ МВД по Новосибирской области.

— По факту инцидента получено сообщение. Устанавливаются обстоятельства случившегося, — уточнили КП-Новосибирск в полиции.

В ведомстве добавили, правоохранители устанавливают мужчину, который причинил телесные повреждения водителю. По факту происшествия проводится проверка.

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