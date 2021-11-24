В Новосибирске два водителя подрались после ДТП во дворе на Блюхера. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске, во дворе дома на улице Блюхера, 19, подрались два водителя. Конфликт случился 23 ноября после заурядного ДТП — автомобили незначительно столкнулись на повороте. После аварии один из водителей поранил оппонента ножом. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердили в ГУ МВД по Новосибирской области.

— По факту инцидента получено сообщение. Устанавливаются обстоятельства случившегося, — уточнили КП-Новосибирск в полиции.

В ведомстве добавили, правоохранители устанавливают мужчину, который причинил телесные повреждения водителю. По факту происшествия проводится проверка.

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