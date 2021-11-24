В Новосибирске 165 непривитых работников «ГЭТ» отстранили от работы

Постепено число невакцинированных работников уменьшается Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске отстранили от работы 165 работников МКП «Горэлектротранспорт» из-за отсутствия прививки против коронавирусной инфекции. В настоящий момент это число стало уменьшаться, заявили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.

— В МКП «Горэлектротранспорт» по состоянию на 22 ноября 2021 из 1746 работников не предоставили документы, разрешающие допуск к работе, в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача по Новосибирской области от 12.10.2021 № 001 «О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (СOVID-19) отдельным категориям (группам) граждан в Новосибирской области по эпидемиологическим показаниям», 165 работников (из них 17 водителей), что составляет 9 %, — заявили в департаменте.

Известно, на дистанционную работу перевели 7 работников. сокращения состава не планируется.

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