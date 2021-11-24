В Новосибирске красная икра побила свою рекордную стоимость

Икра начинает повышаться в цене перед Новым годом Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске цены на красную икру достигли максимума за последние 20 лет. Сегодня, чтобы купить килограмм красной икры, нужно потратиться. Местные поставщики также заявляют о повышении цен на икру. Так, например, владелец магазина «Икранск» заявил КП-Новосибирск о том, что подорожание икры не зависит даже от урожайности.

— На рынке мы с 2018 года, и повышение цен всегда замечаем. Икра — это тот продукт, который дорожает с каждым годом, и это не сильно зависит от урожайности, — пояснил Вячеслав Мацкевич.

Например, в прошлом году, по оценкам специалиста, урожай красной икры был маленький, и поэтому цена на нее была приличная. В этом году ситуация улучшилась, но ожидать снижения стоимости все равно не стоит.

По словам Вячеслава, политика повышения цены предсказуема каждый год.

— Первый раз оно происходит в начале сезона, в летние месяцы икра стабильно дорожает, потому что она приходит свежая и качественная. В середине сезона икра немного падает в цене, потому что ее много, — пояснил сибиряк.

Настоящий подъем цены происходит в самый разгар сезона — перед Новым годом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber