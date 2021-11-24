В Новосибирске красная икра побила свою рекордную стоимость

Икра начинает повышаться в цене перед Новым годом
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Новосибирске цены на красную икру достигли максимума за последние 20 лет. Сегодня, чтобы купить килограмм красной икры, нужно потратиться. Местные поставщики также заявляют о повышении цен на икру. Так, например, владелец магазина «Икранск» заявил КП-Новосибирск о том, что подорожание икры не зависит даже от урожайности.
— На рынке мы с 2018 года, и повышение цен всегда замечаем. Икра — это тот продукт, который дорожает с каждым годом, и это не сильно зависит от урожайности, — пояснил Вячеслав Мацкевич.
Например, в прошлом году, по оценкам специалиста, урожай красной икры был маленький, и поэтому цена на нее была приличная. В этом году ситуация улучшилась, но ожидать снижения стоимости все равно не стоит.
По словам Вячеслава, политика повышения цены предсказуема каждый год.
— Первый раз оно происходит в начале сезона, в летние месяцы икра стабильно дорожает, потому что она приходит свежая и качественная. В середине сезона икра немного падает в цене, потому что ее много, — пояснил сибиряк.
Настоящий подъем цены происходит в самый разгар сезона — перед Новым годом.
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