В Новосибирске иномарка сбила пешехода на проезжей части

Автомобиль сбил пешехода на проезжей части. Фото: ГИБДД 54

В Заельцовском районе Новосибирска 36-летний водитель на автомобиле «Опель Астра» сбил пешехода. Пострадавший двигался по проезжей части в попутном направлении. Инцидент произошел вечером, 23 ноября. Подробности рассказали в ГИБДД по Новосибирску.

— В результате ДТП пострадал 46-летний мужчина — пешеход. Его с предварительным диагнозом «сочетанная травма УГМ, перелом костей черепа, перелом скелетных костей» госпитализировали в больницу, — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Новосибирску.

Полицейские установят причины и обстоятельства аварии.

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