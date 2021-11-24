Родители показали дочку медикам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области двухлетняя девочка проглотила рублевую монетку. Инцидент произошел в рабочем поселке Маслянино. Когда родители заметили. что дочке стало хуже, то сразу же отвезли ее в местную ЦРБ.

— Врачи увидели у девочки в желудке инородное тело. Как оказалось, ребенок проглотил монетку номиналом в один рубль, — сообщил источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.

Медики достали монету из желудка малышки. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

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