Родители показали дочку медикам.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирской области двухлетняя девочка проглотила рублевую монетку. Инцидент произошел в рабочем поселке Маслянино. Когда родители заметили. что дочке стало хуже, то сразу же отвезли ее в местную ЦРБ.
— Врачи увидели у девочки в желудке инородное тело. Как оказалось, ребенок проглотил монетку номиналом в один рубль, — сообщил источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.
Медики достали монету из желудка малышки. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.
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