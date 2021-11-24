Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-3°
Радио
Реклама
Сегодня:
Еще
Общество24 ноября 2021 2:29

В Новосибирской области двухлетняя девочка проглотила рублевую монетку

Врачам удалось спасти ребенка
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Родители показали дочку медикам.

Родители показали дочку медикам.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области двухлетняя девочка проглотила рублевую монетку. Инцидент произошел в рабочем поселке Маслянино. Когда родители заметили. что дочке стало хуже, то сразу же отвезли ее в местную ЦРБ.

— Врачи увидели у девочки в желудке инородное тело. Как оказалось, ребенок проглотил монетку номиналом в один рубль, — сообщил источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.

Медики достали монету из желудка малышки. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber