Спасатели помогли коту, застрявшему лапкой в сливной сетке. Фото: служба спасения МАСС.

В Новосибирске помощь спасателей понадобилась коту. Пушистый застрял лапкой в сливной сетке кухонной раковины. Хозяин не смог освободить питомца и вызвал сотрудников службы МАСС.

— На улицу Кирова в Октябрьский район Новосибирска выехал экипаж спасателей. Сотрудники службы осмотрели лапку кота. Металл, который стал для пушистого ловушкой, решили перекусить при помощи слесарного инструмента, — уточнили в службе спасения МАСС.

Котика укутали в полотенце, чтобы он не поцарапал спасателей, и не повредил лапку. Сотрудники службы аккуратно сняли металлическую ловушку с питомца. Во время процедуры котик жалобно мяукал. Лапка пушистого, к счастью, не пострадала.

В МАСС напомнили, в случае, если вы стали очевидцем ЧП, или сами попали в беду, нужно звонить по номерам: 112 или 231-06-49.

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