В центре Новосибирска в тестовом режиме включили новогоднее освещение

Гирлянды начнут гореть на постоянной основе с декабря Фото: Михаил ФРОЛОВ

В центре Новосибирска на улице Ленина в тестовом режиме проверили готовность новогоднего освещения. О том, что будет проведена проверка, рассказал на совещании председатель комитета рекламы и информации мэрии города Новосибирска Олег Хорошунов.

— 23 ноября в тестовом режиме запустим освещение, нам ничего не мешает ее оставить. Так система устроена, что она будет включаться с освещением. То есть, темно стало — она сразу загорается, — пояснил Хорошунов.

Также он отметил, что уже с 1 декабря новогоднее освещение будет включено вместе с основным на улицах города. К слову, протяженность гирлянд составит 2 километра.

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