Пробки в Новосибирске на утро 24 ноября 2021 года: сложно проехать по Немировича-Данченко

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 24 ноября 2021. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске на утро 24 ноября 2021 года: сложно проехать по улице Немировича-Данченко. Движение также затруднено по улицам Троллейной и Титова. Об этом сообщает «2ГИС».

В пробках стоят водители на улицах Котовского, Станиславского и Ватутина. Заторы наблюдаются на улице Широкой, площади Труда и площади Райсовета. Движение по Станционной улице тоже затруднено. Пробки сковали улицы Покрышкина, Новогоднюю, Блюхера и Сибиряков-Гвардейцев. Затор образовался и на проспекте Карла Маркса.

На правом берегу Новосибирска сложно проехать по улице Большевистской в сторону Речного вокзала. Движение затруднено по улицам Гурьевской, Зыряновской, Восход, Кирова и Бориса Богаткова.

По данным «2ГИС», уровень пробок в городе на утро среды, 24 ноября, достиг 7 баллов.

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