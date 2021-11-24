Пробки в Новосибирске на утро 24 ноября 2021 года: сложно проехать по Немировича-Данченко

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 24 ноября 2021.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пробки в Новосибирске на утро 24 ноября 2021 года: сложно проехать по улице Немировича-Данченко. Движение также затруднено по улицам Троллейной и Титова. Об этом сообщает «2ГИС».
В пробках стоят водители на улицах Котовского, Станиславского и Ватутина. Заторы наблюдаются на улице Широкой, площади Труда и площади Райсовета. Движение по Станционной улице тоже затруднено. Пробки сковали улицы Покрышкина, Новогоднюю, Блюхера и Сибиряков-Гвардейцев. Затор образовался и на проспекте Карла Маркса.
На правом берегу Новосибирска сложно проехать по улице Большевистской в сторону Речного вокзала. Движение затруднено по улицам Гурьевской, Зыряновской, Восход, Кирова и Бориса Богаткова.
По данным «2ГИС», уровень пробок в городе на утро среды, 24 ноября, достиг 7 баллов.
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