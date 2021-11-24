В Новосибирской области водителей просят воздержаться от поездок по трассе

Погода остается неблагоприятной для длительных поездок Фото: Олег УКЛАДОВ

Водителей Новосибирской области настоятельно просят отложить длительные поездки по трассе из-за неблагоприятных погодных условий. Информация об этом появилась на сайте территориального управления автомобильных дорог по Новосибирской области.

— Перепады температуры осложнили дорожную обстановку. Просим водителей, по возможности, отказаться от личного транспорта и воспользоваться общественным. Тех же, кому нужен автомобиль, просим быть максимально внимательными, выезжая на дорогу, соблюдать скоростной режим и не выезжать на встречную полосу без необходимости, — говорится на сайте ТУАД.

На дороги уже были выведены 1047 единиц техники, что на данный момент является максимумом с начало зимы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber