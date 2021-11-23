В Новосибирске колледж автотранспорта эвакуировали после сообщения о минировании

В Новосибирске неизвестный «заминировал» колледж автотранспорта по электронной почте. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Новосибирске неизвестный «заминировал» колледж автотранспорта по электронной почте. Письмо с угрозой было отправлено на электронный адрес ФСБ России.

— Я хочу сообщить, что учебное заведение города Новосибирска, а именно профессиональный центр обучение в сфере автотранспорта на улице Сибиряков-Гвардейцев, заминирован. Меня интересуют огромные потери детей, — написал в своем обращении неизвестный.

Как сообщил рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах, из здания днем 22 ноября было эвакуировано 169 человек: 149 учеников и 20 преподавателей. Колледж проверили кинологи с служебными собаками, никаких взрывных устройств там обнаружено не было. Сейчас в произошедшем разбирается полиция.

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