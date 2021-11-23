В Новосибирске таксист ограбил пассажира и высадил его посреди дороги

Пострадавшего доставили в больницу с сотрясением головного мозга. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске водитель такси избил 58-летнего пассажира, отобрал у него телефон и высадил прямо посреди дороги.

— Ночью в понедельник, 22 ноября, на улице Балтийской недалеко от дома №33 водитель такси избил своего пассажира, отобрал у него телефон iPhone 8 — и высадил из машины прямо посреди дороги, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. — Пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения. Его госпитализировали с сотрясением головного мозга, ушибами и ссадинами.

По данному факту возбуждено уголовное по статье 161 УК РФ за грабеж. Сейчас таксиста разыскивает полиция.

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