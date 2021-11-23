В Новосибирске авария блокировала движение троллейбусов

Уже начала выстраиваться очередь из общественного транспорта. Фото: «АСТ-54»

В Калининском районе Новосибирска вечером во вторник, 23 ноября произошло ДТП. Авария блокировала движение троллейбусов. Все происходящее засняли на видео очевидцы, позже ролик попал в сеть.

На кадрах ролика видно, что две иномарки столкнулись прямо по линии движения троллейбусов. За машинами, стоящими на «аварийке» уже начала выстраиваться очередь из общественного транспорта.

Согласно данным портала Яндекс.Карты, движение на этом участке дороги немного затруднено. В целом же в городе сейчас пробок нет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber