Заслуженный летчик России рассказал, почему пилоты совершают ошибки во время работы

По словам авиаэксперта, пилотов необходимо хорошо готовить к будущей работе. Фото: Виктория МИНАЕВА

Заслуженный летчик России Юрий Сытник заявил, что одной из главных причин ошибок пилотов в работе является их недостаточный уровень обучения. По его словам, после окончания авиационного училища у выпускников еще нет опыта полетов на небольших самолетах, а их уже сразу сажают за большие судна.

— Недостаточное обучение пилотов к эксплуатации самолетов. Правильно летчиков нужно учить. Те, кто поступает из училищ и без опыта налета на маленьком самолете, сразу садятся на большой самолет. Это молодые люди, которые не умеют работать с фурнитурой кабины, — рассказал Сытник изданию NEWS.ru.

Авиаэксперт отметил, что пилотам также необходимо уметь правильно распределять свое рабочее время, чтобы успевать отдыхать. Ведь накопившаяся усталость также может приводить к ошибочным действиям в ходе пилотирования.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber