Заслуженный летчик России рассказал, почему пилоты совершают ошибки во время работы

По словам авиаэксперта, пилотов необходимо хорошо готовить к будущей работе.
Фото: Виктория МИНАЕВА
Заслуженный летчик России Юрий Сытник заявил, что одной из главных причин ошибок пилотов в работе является их недостаточный уровень обучения. По его словам, после окончания авиационного училища у выпускников еще нет опыта полетов на небольших самолетах, а их уже сразу сажают за большие судна.
— Недостаточное обучение пилотов к эксплуатации самолетов. Правильно летчиков нужно учить. Те, кто поступает из училищ и без опыта налета на маленьком самолете, сразу садятся на большой самолет. Это молодые люди, которые не умеют работать с фурнитурой кабины, — рассказал Сытник изданию NEWS.ru.
Авиаэксперт отметил, что пилотам также необходимо уметь правильно распределять свое рабочее время, чтобы успевать отдыхать. Ведь накопившаяся усталость также может приводить к ошибочным действиям в ходе пилотирования.
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