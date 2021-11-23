В Новосибирске озвучили стоимость входа в ледовый городок на набережной

Детям до трех лет и ветеранам вход бесплатный. Фото: Алена МАРТЫНЕЦ

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова на заседании в мэрии, 23 ноября, рассказала о том, что в этом году ледовый городок на набережной начнут строить в декабре. Традиционно будут горки, ледяные скульптуры и аттракционы. Время работы городка с 11:00 до 22:00.

Взрослый билет будет стоить 350 рублей, детский — 250 рублей, детям до трех лет и ветеранам вход бесплатный, а для многодетных семей предусмотрены льготы: взрослый — 300 рублей, детский — 200 рублей.

QR-коды будут проверять только в помещениях, для мероприятий на открытом воздухе они не понадобятся.

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