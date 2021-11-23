Чемпионка России по ММА из Новосибирска приняла участие в шоу «Русский ниндзя»

Сибирячка заполнила анкету на сайте. Фото: instagram.com/zemi_alieva/

Чемпионка мира по ММА из Новосибирска Земфира Алиева приняла участие в тв-шоу «Русский ниндзя». Суть его проста — участникам нужно пройти полосу препятствий и не сорваться с нее. Тот, кто дойдет до финала получит денежный приз.

— Я заполнила заявку на сайте и меня пригласили на кастинг. Там мне дали задание, которое нужно было пройти на время. Я спокойно его выполнила и через пару дней мне позвонили и пригласили на съемки, — рассказала КП-Новосибирск Земфира Алиева, новосибирская спортсменка.

Съемки проходили ночью в Сочи. На площадке собрались тысячи зрителей, чтобы поддержать участников.

— Нам показали, как проходить эту полосу. Только я знала одно: «Я не пройду». Все препятствия были одинаковые как для мужчин, так и для женщин. Только на самом последнем горку делали для девушек ниже примерно на 20 сантиметров, — объясняет спортсменка.

Земфира провалилась на предпоследнем испытании. Фото: предоставлено Земфирой Алиевой

Земфира будто чувствовала свое будущее. Сибирячка сошла с дистанции за шаг до полуфинала. На одном из испытаний она рухнула в бассейн с ледяной водой.

— Я не расстроилась. Теперь еще больше хочу принять участие в подобном шоу, — делится эмоциями Земфира.

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