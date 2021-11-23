В Новосибирске пропал житель Башкирии после отказа заселиться в хостел

В Новосибирске пропал житель Башкортостана, собиравшийся лететь в Уфу. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Новосибирске пропал житель Башкортостана, собиравшийся лететь в Уфу. Мужчина планировал некоторое время прожить в городе в хостеле, однако заселять его отказались.

— В полицию об исчезновении мужчины заявила его сестра, проживающая в Башкортостане. Она рассказала, что ее 41-летний брат 20 ноября должен был вылететь из «Толмачево» в Уфу, однако в аэропорт вовремя не прибыл и сейчас не выходит на связь, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Когда мужчину объявили в розыск, выяснилось, что он пытался заселиться в хостел в Новосибирске, но там ему отказали из-за состоянии алкогольного опьянения.

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