В Новосибирске посетитель без QR-кода устроил разбоки с поваром

Мужчина отказался покинуть кафе и повар забрал у него суп, вернув деньги Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске повар кафе выгнал противника QR-кодов из заведения. Посетителю продали суп в стаканчике, а после попросили подтверждение о прививке. Но сертификата не оказалось.

— Я стал объяснять, что он все равно не имеет права отказать мне в обслуживании. В ответ на это сотрудник предложил мне идти на митинг. Я ответил: «Не у меня зарплата зависит от этого, чтобы на них ходить». После этого сотрудник кинул деньги за заказ передо мной, выхватил из рук мой стакан с супом и выкинул его в помойку. Капли попали мне на штаны, забрызгали куртку, — рассказал «КП-Новосибирск» Андрей, посетитель кафе на улице Ленина.

Шеф-повар рассказал свою версию конфликта. Он удивляется, как люди реагируют на правила, которые заботятся об их же здоровье.

— Я спросил — есть ли у вас QR-код? Я действительно напомнил о постановлении губернатора, но покупатель продолжил качать права. После слов про мою зарплату, я забрал у него стаканчик, вернул ему деньги. В ответ услышал маты и угрозы, — рассказал «КП-Новосибирск» шеф-повар.

Сотрудник говорит — каждый день встречает одного-двух оголтелых противников QR-кодов. Такой клиент начинает качать права, провоцировать разборки, трепать нервы, приходится выслушивать кучу негатива.

— Сейчас крайне тяжело работать. В прошлом году достали «антимасочники», потом подуспокоились. А теперь ввели QR-коды, они как красная тряпка для некоторых, — говорит шеф-повар.

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