Сибиряк украл деньги и продукты. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирске вахтовик обокрал незрячую сибирячку. Он познакомился с ней через приложение и долго общался. После чего женщина позвала его к себе в гости. Вахтовик недолго думая приехал к новой знакомой в квартиру.

— Женщина живет в общежитие. Когда подсудимый приехал у него были собственные денежные средства в размере 5000 рублей. После чего они стали проживать вместе. Спустя некоторое время мужчина собирался на работу и украл у своей возлюбленной 15 тысяч рублей, — сообщается на сайте Кировского районного суда.

Вместе с деньгами новосибирец прихватил и продукты: три упаковки хинкалий, 1,5 кг. сарделек, две упаковки гречневой крупы, сахар-рафинад в коробке,одну бутылку подсолнечного масла, , две упаковки макарон и рис.

— Подсудимый отрицает то, что он украл продукты. Говорит, что женщина сама отдала ему черную спортивную сумку с ними, — говорится в приговоре.

Кировский районный суд приговорил вахтовика к одному году условно по статье 158 УК РФ — «Кража».

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