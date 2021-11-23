В Новосибирске на благоустройство города в 2022 году выделят 775 миллионов рублей

За 2021 год благоустроили 185 объектов.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов во вторник, 23 ноября, на пресс-конференции рассказал, что в 2022 году на благоустройство города выделят 775 миллионов рублей.
— За 2021 год благоустроили 185 объектов, — рассказал Денис Архипов. — По всем проектам и программам было направлено 1 миллиард 26 миллионов рублей.
Наиболее крупными объектами 2021 года стал Заельцовский парка и парк «Южный» в Искитиме, а также строительство парка «Геофизик» в городе Обь.
В 2022 году власти планируют благоустроить 255 объектов.
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