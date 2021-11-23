Более 185 объектов и 3 победителя федерального конкурса — итоги благоустройства по нацпроекту подвели в регионе

В 2021 году в Новосибирской области благоустроено 115 придомовых территорий и 71 общественное пространство. Фото: Правительство Новосибирской области

В 2021 году в Новосибирской области благоустроено 115 придомовых территорий и 71 общественное пространство. А также реализованы три масштабных проекта — победителя федерального конкурса малых городов.

Основные проекты благоустройства 2021 года и планы на 2022 год представил на пресс-конференции министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

— 2021 год был значительный по количеству объектов, объемам финансирования. Для благоустройства было 115 придомовых территорий и более 70 общественных пространств, и впервые такое количество победителей конкурса малых городов — Купино, Карасук и Куйбышев завершили строительно-монтажные работы на своих объектах, — рассказал Денис Архипов.

Помимо реализации национального проекта регион активно уже не первый год финансирует и другие объекты благоустройства.

— По поручению Губернатора Новосибирской области проводились работы в поселке Гвардейском. Другой проект «Территория детства» — это 50 объектов в Новосибирске общей стоимостью 40 миллионов рублей. И, конечно, благоустройство территории у нового ледового дворца спорта — финансирование в текущем году 216,8 млн рублей. Всего на мероприятия по благоустройству по всем проектам и программам в текущем году было направлено 1,26 миллиард рублей, — пояснил министр.

Наиболее крупными объектами 2021 года Денис Архипов назвал благоустройство Заельцовского парка в городе Новосибирске — его завершение запланировано в 2022 году; парк «Южный» в Искитиме; создание общественного пространства — парка «Геофизик» с нуля в городе Оби.

В планах на 2022 год — благоустройство 155 придомовых территорий и 70 общественных пространств. Голосовании по выбору объектов благоустройства 2022 года в Новосибирской области успешно состоялось.

Реализация нацпроекта «Жилье и городская среда» на территории региона находится на контроле Правительства Новосибирской области.

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