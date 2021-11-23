В Новосибирске на пешеходном переходе установили бетонные блоки

Со слов подписчиков на этом месте хотели устанавливать надземный переход. Фото: «АСТ-54»

В Новосибирске на пешеходном переходе недалеко от площади Лыщинского на улице Немировича-Данченко начали устанавливать бетонные блоки, разделив проезжую часть на две полосы. О происходящем рассказали сибиряки в соцсетях: по словам людей, в этом месте собирались устанавливать надземный пешеходный переход.

— Там ремонтные работы идут, переход убирают и переносят его ближе к ТЦ «Горский». Еще там новый светофор будет и знаки по полосам, чтобы люди могли спокойно выезжать с ЖК «Панорама», — рассказывает подписчик паблика ВКонтакте «АСТ-54».

На претензии сибиряков уже отреагировала мэрия города: в муниципалитете сообщили, что уже передали запрос в департамент транспорта, чтобы разобраться в ситуации.

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