Минкультуры выделит 53 миллиона рублей на школу креативных индустрий в Новосибирске

В следующем году из федерального бюджета Новосибирская область получит почти 300 миллионов рублей в рамках нацпроекта «Культура». Фото: Правительство Новосибирской области

В следующем году из федерального бюджета Новосибирская область получит почти 300 миллионов рублей в рамках нацпроекта «Культура». Участие региона в мероприятиях нацпроекта, а также в реализации других важных культурных программ и проектов Губернатор Андрей Травников и заместитель Министра культуры РФ Ольга Ярилова обсудили во время рабочей встречи. Среди новых проектов — создание Школы креативных индустрий.

Новосибирской области — в котором уже третий год под контролем регионального Правительства эффективно реализуется нацпроект «Культура» — удается ежегодно добиваться роста финансирования его мероприятий. Общий объем финансирования из федерального и регионального бюджетов уже составил 1 миллиард 237 миллионов рублей.

— Благодаря поддержке со стороны федерального министерства культуры, мы имеем возможность участвовать практически во всех мероприятиях нацпроекта. Мы реализуем мероприятия различных уровней: от крупных до менее масштабных, но очень важных для жителей области. Наш знаменитый театр оперы и балета в последние годы серьезно обновляется, ведутся работы в консерватории: и в общежитии, и по ремонту большого концертного зала. Активно идет реконструкция детских школ искусств. Это новое мероприятие нацпроекта. В течение этого года будет проведен капитальный ремонт в восьми ДШИ области. «Пушкинская карта» — мощное дополнение всем социальным проектам и программам, которые реализуются в сфере культуры, — подчеркнул Губернатор.

Новосибирская область все три года со старта нацпроекта «Культура» удерживает лидерские позиции при реализации его мероприятий, заявила Ольга Ярилова.

— Новосибирская область — надежный партнер. В регионе уже открыты десятки сельских домов культуры, открыты — и продолжат открываться — детские школы искусств после капремонта. Со следующего года вводим еще одно мероприятие — это поддержка муниципальных музеев, рассчитываем, что Новосибирская область и по этому направлению станет активным участником, — отметила замминистра культуры РФ.

Также Ольга Ярилова сообщила, что нашему региону уже подтверждено финансирование — 53 миллиона рублей в следующем году — на создание школы креативных индустрий. Проект будет реализован в рамках федеральной инициативы «Придумано в России», направленной на развитие креативных индустрий в нашей стране.

Новосибирская область в числе первых не только в реализации национального проекта. Наш регион лидирует и в реализации федеральной программы «Пушкинская карта», отметила заместитель Министра культуры РФ: по «Пушкинской карте» приобретено уже более 31 тысячи билетов.

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