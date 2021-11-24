Погода в Новосибирске на 24 ноября 2021 года: идет снежная вьюга

Сегодня подует сильный ветер. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Новосибирске на 24 ноября 2021 года будет такой же, как и вчера: серое небо, снегопад и вьюга. Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

— Днем в среду температура составит -4…-6 градусов. Будет небольшой снег, на дорогах гололедица. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью до 16 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

В Новосибирской области температура составит -3…-8 градусов, а ночью понизится до -14. Ожидаются сильные порывы ветра до 20 метров в секунду, метели и сильный снегопад.

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