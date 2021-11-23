Выпускница НГУ пришла на шоу «Вечерний Ургант». Фото: стоп-кадр // YouTube // "Первый канал".

Выпускница Новосибирского государственного университета Ольга Кравцова пришла на шоу «Вечерний Ургант». Вместе с актрисой интервью дал ее бывший муж Руслан Габидуллин.

Экс-супруги рассказали о своем опыте работы на радио. По их словам, уволили их оттуда по глупости. Там Ольга читала прогноз погоды, а Руслан — новости. Они работали на радио, когда еще были женаты.

Оставшись без работы, пара решила заняться озвучиванием иностранных сериалов. Для этого они создали свою студию озвучки «Кубик в кубе».

— Руслан - мужской голос, у нас есть микрофон, я - женский голос. И так совпало, что он давно хотел попробовать, и мы начали. — рассказала на шоу Ольга.

В силу отсутствия стриминговых платформ и правообладателей, актеры взяли дело в свои руки: первыми сериалами, которые они озвучили, стали «Дневники вампира», «Сообщество» и «Modern Family». Первым и главным хитом их озвучки тогда стал сериал «Отбросы».

На вопрос Урганта о введении запрета на нецензурную лексику на видеосервисах Ольга и Руслан отреагировали неодобрительно.

— Это возмутительно. Я думаю, что те, кто это придумал, сами используют его [мат]. И в чем тогда проблема? — сказала выпускница НГУ.

— Потому что решили, что дети учатся материться по сериалам. А ведь дети учатся материться по родителям, — поддержал ее Руслан.

Помимо этого, бывшие супруги вспомнили, что ранее озвучивали не на студии, а дома. За день они могли записать около четырех серий сериала, что занимало все их свободное время. Сейчас актеры озвучивают до шести серий. Однако, благодаря опыту, теперь они работают быстрее.

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