Украл на миллион: в Новосибирске поймали серийного вора

Фото предоставлено Агенством Безопасности ГВАРДИЯ.

Задержание произвел «гвардеец», охраняющий супермаркет, во взаимодействии с группой быстрого реагирования ГВАРДИИ. Увидев вошедшего в магазин мужчину, указанного в ориентировке на розыск, он нажал кнопку тревожной сигнализации и установил наблюдение за похитителем. А тот, ничего не подозревая, прошел в отдел алкогольной продукции, где спрятал под одежду бутылку виски стоимостью 2000 рублей.

Для того чтобы вор довел свой преступный умысел до конца и у охраны были законные основания для его задержания, работники торгового зала подыграли похитителю и сделали вид, что не замечают кражу. С украденной бутылкой за пазухой вор преодолел кассовую зону и был задержан.

Фото предоставлено Агенством Безопасности ГВАРДИЯ.

По данным только одной торговой сети, за ним числятся сотни краж, причинивших ущерб более чем в миллион рублей. Бывало, что за один день он совершал 5 - 6 заходов в магазин с целью хищения, но задержать его раньше не удавалось. Теперь пойманному вору ответственности не избежать - «гвардейцы» передали его полицейским.

Всего за минувшие сутки сотрудниками Агентства Безопасности ГВАРДИЯ было пресечено восемь попыток хищения чужого имущества, ущерб от которых мог составить порядка 10 000 рублей.