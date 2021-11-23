В Новосибирске похолодает из-за циклона. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске из-за циклона наступит похолодание. Температура воздуха существенно понизится уже в четверг, 25 ноября.

По прогнозу сайта «Яндекс. Погода», днем, 23 ноября, температура воздуха в Новосибирске составит 0 градусов, а ночью опустится до -3 градусов. Атмосферное давление составит 741 миллиметров ртутного столба. Ветер будет дуть юго-западный, 6,3 метров в секунду.

В среду, 24 ноября, ожидается небольшой снег, температура составит -3…-5 градусов. Давление будет колебаться от 746 миллиметров ртутного столба до 750 миллиметров. На протяжении всего дня ожидается ветер юго-западный, с порывами 4 метра в секунду.

Похолодает в ночь на четверг, 25 ноября. Температура воздуха составит -10…-14 градусов. Осадки в виде небольшого снега сохранятся до конца недели. Атмосферное давление на протяжении дня составит от 744 до 748 миллиметров ртутного столба. Утром будет дуть северо-восточный ветер, а ночью он сменится на западный.

Прогноз погоды синоптиков Западно-Сибирского гидрометцентра отличается несущественно. По их данным, 23 ноября температура в Новосибирске составит -1…+1. Возможны осадки в виде мокрого снега, на дорогах ожидается гололедица.

По данными сайта Gismeteo, новосибирцев на неделе ждет похолодание и осадки в виде снега.

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