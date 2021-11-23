В Новосибирске на западном съезде появилась светящаяся стела с хэштегом

Стелу установили на автомобильном кольце на пересечении улиц Станционной и Дукача. Фото: мэрия Новосибирска

В Новосибирске на пересечении улиц Станционной и Дукача установили светящуюся стелу длиной 18 метров с хэштегом «#Novosibirsk». Конструкция высотой в 4,4 метра установлена на постамент, облицованный гранитом.

Мэр Анатолий Локоть объяснил, что название города написали на русском и английском языках, потому что к молодежному чемпионату мира по хоккею город ждет иностранных гостей.

— Улица Станционная — это западные ворота города, по ней проезжают гости, прилетающие в «Толмачево». На стеле изображен герб Новосибирска советского периода — это отсылка к годам Великой Отечественной войны, когда новосибирцы совершили трудовой подвиг за их заслуги Новосибирск и был удостоен почетного звания «Город трудовой доблести», — рассказал Локоть.

Стелу возвели на внебюджетные средства. Она, новые фонари, и памятный знак у технического колледжа имени Александра Покрышкина, на котором записаны все предприятия работающие в военное годы, входит в комплекс работ по благоустройству улицы Станционной.

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