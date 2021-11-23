Сестры-близняшки из Новосибирска приняли участие в шоу «Давай поженимся»

Девушки остались довольны таким опытом. Фото: @dementeva_twins

Близняшки из Новосибирска, Эля и Даша Дементьевы, стали невестами на шоу «Давай поженимся». Этой новостью сибирячки поделились в своем блоге. Судя по аккаунту, который ведут сестры, они — студентки третьего курса медицинского университета.

— До сих пор не верим, что это произошло с нами. Впервые за 2,5 года пропустили пару в медицинском, но, естественно, не пожалели. Мечта, которая сбылась. После такого действительно начинаешь верить в судьбу и силу мысли, — написали в своем Инстаграм близняшки.

Известно, что близняшки оказались на шоу по приглашению редактора программы «Давай поженимся». По словам девушек, они не раз получали предложение принять участие, но отказывались из-за боязни прогулять занятия в медицинском, так как с этим в вузе все строго.

Несмотря на то, что девушки оказались на экранах федерального канала, преподаватели не сделали им поблажек. По словам студенток, за пропуск им дали расшифровать два ЭКГ.

Отметим, что программа с участием новосибирских близняшек еще не вышла в эфир. Девушки пообещали, что шоу покажут в ближайшее время — 23 или 24 ноября.

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