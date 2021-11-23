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Общество23 ноября 2021 8:55

За год в Новосибирске цены на квадратный метр жилья выросли на 10 тысяч рублей

Теперь стоимость квадрата составляет 70 тысяч рублей
Мария ГРИГОРЯН
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Процент на ипотечный кредит также вырос

Процент на ипотечный кредит также вырос

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске за последний год на 10 тысяч рублей выросла цена на квадратный метр жилья. Об этом во вторник, 23 ноября, на совещании в мэрии заявил глава департамента строительства и архитектуры Алексей Кондратьев.

— Средняя цена в 2020 году составила 60 000 рублей за квадратный метр, средняя цена текущего года составляет 70 000 рублей. При этом есть и ниже стоимость, больше — в центральной части города, более 100 тысяч рублей за квадрат, — сообщил Кондратьев.

Также на совещании был затронут вопрос ипотеки. Ее ставки банки повысили с 7% до 7,7%. При этом число желающих купить недвижимость в ипотеку в регионе не уменьшается.

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