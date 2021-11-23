Новосибирский юрист рассказал, кто может остаться без работы из-за отсутствия прививки от Covid-19

От вакцины могут отказать, например, те у кого медотвод Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новосибирский юрист Константин Зиновьев рассказал, кто может лишиться работы за отказ вакцинироваться от коронавирусной инфекции. По словам специалиста, постановления главного санитарного врача Новосибирской области законны. Отменить их может лишь решение суда.

— В постановлении говорится, что обязательную вакцинацию должны поставить работники некоторых отраслей. Данные об этом есть в двух документах от 12.10.2021 № 001 и от 10.11.2021 № 002. Документы предоставляют четкий перечень, — пояснил КП-Новосибирск юрист.

В целом вакцинироваться должны не меньше 80% сотрудников, ограничения могут быть для работников с медотводом. При этом, по словам юриста, постановления права работников не нарушает. Связано это с тем, что подобные решения принимают, исходя из эпидемиологической обстановки в регионе.

Несмотря на все эти правила, работодатель не имеет права уволить отказавшегося от вакцинации сотрудника. Нет такой статьи, где было бы сказано про это, добавил юрист. В то же время сотрудников, отказавшихся привиться, могут временно отстранить от работы.

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