40-летний мужчина умер от коронавируса в Новосибирской области

400 человек заразились коронавирусом за последний день. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

23 ноября оперативный штаб Новосибирской области сообщил, что за последний день умерли еще 15 пациентов.

— Это мужчины в возрасте 40, 53, 61, 62, 67, 68 лет и 71 года и женщины в возрасте 64, 64, 73, 76, 79, 80, 83 и 85 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 694 человека, — сообщили в областном оперштабе.

Всего в Новосибирской области с начала пандемии зарегистрировано 79 958 случаев коронавируса, в том числе у 8 254 детей.

С выздоровлением уже выписаны в сумме 56 718 пациентов, за сутки выздоровели 400 человек.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3 694 человека, в том числе 51 ребенок. В отделениях реанимации находятся 349 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 50 пациентов.

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