Новосибирский вирусолог рассказал, как убедиться в полном излечении от ковида. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новосибирский вирусолог Сергей Нетесов рассказал, как убедиться в полном излечении от коронавируса. Специалист перечислил КП-Новосибирск анализы, которые определяют полноценное выздоровление организма.

Вирусолог уточнил, отрицательный ПЦР-тест — не показатель того, что в организме нет коронавируса. Для того, чтобы получить точный результат, нужно проходить тестирование раз в три дня. По словам Сергея Нетесова, изначально нужно взять мазок из носоглотки, а потом сдать кровь, Также специалист рекомендует переболевшим проверять уровень антител к ковиду. По его мнению, отличный результат — отсутствие антител класса IgM и высокий уровень антител IgG.

Вирусолог добавил, в случае, когда уровень IgM все еще высок, вирус может циркулировать в организме. При этом проба, взятая из носоглотки, отображает наличие коронавируса непосредственно в этом месте. А оттуда, по мнению ученого, он может быстро перейти в другие органы.

— Из носоглотки, как известно, вирус довольно быстро уходит. Он может уйти в легкие, в кровь, в кишечник. В таком случае, если вирус еще циркулирует в организме, он стимулирует образование антител класса IgM, — пояснил Сергей Нетесов.

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