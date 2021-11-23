Новосибирский дизайнер предлагает носить QR-код на груди

Каждый может заказать совой индивидуальный дизайн Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске дизайнер предлагает носить QR-коды на груди, а именно нарисовать его на футболке и использовать его, как принт в одежде. Так, он уже представил дизайн того, как будет выглядеть образец такой одежды.

— Тема наболевшая, и захотелось ее как-то выделить в художественном формате, не так, что мы все продукты какие-то, а так, чтобы это было, как некий герб или символика, — рассказал КП-Новосибирск дизайнер Денис Ешаков.

По словам Дениса Ешакова, дизайн каждый может подобрать свой, чтобы украсить края QR-кода так, как захочется.

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