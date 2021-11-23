Новосибирцы пожаловались на фирму по ремонту техники, обманывающую клиентов

Жалующих на сервис очень много Фото: Иван МАКЕЕВ

Жителей Новосибирска более 5 лет обманывает фирма по ремонту техники. Сначала неисправные устройства забирает курьер. Потом специалисты компании делают диагностику и выставляют ценник. Однако, если клиент не соглашается на ремонт за такую сумму, с него просят баснословные суммы за диагностику и доставку. А при положительном ответе начинается «вымогательства» денег. По словам пострадавших новосибирцев, меняется на ремонт или навязывают проведение дополнительных работ. В итоге получается так, что свою же технику горожанам приходится выкупать у фирмы. Об этом пострадавшие пишут в соцсетях.

Так, в соцсети «Вконтакте» есть группа, где собрались обманутые клиенты ремонтного центра со всех городов России, где есть их филиалы под разными названиями. Все попались на мошенников по похожей схеме и делятся своим неудачным опытом в починке техники. В группе уже 1686 участников: все они были когда-то клиентами известного ремонтного центра.

Примечательно, что сам сайт вызывает максимальное доверие: он всегда стоит на высоких позициях в поиске. Именно поэтому у центра много клиентов.

Корреспондент КП-Новосибирск попытался связаться с одним из сервисных центров для получения комментария, но конкретного ответа не удалось получить.

— Информация, которую пишут не соответствует действительности. Происходит честный ремонт, — ответили в одном из специализированных центров.

Отвечая на вопрос, почему у них столько недовольных клиентов мужчина ответил, что не знает и склоняется к тому, что это всего лишь купленные отзывы.

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