Как работает индивидуальная программа реабилитации инвалида

Ольга Барковская. Фото: Денис ТАБАКОВ

О порядке разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации инвалидов мы поговорили с Ольгой Барковской, главным экспертом по медико-социальной экспертизе ФКУ «ГБ МСЭ по Новосибирской области» Минтруда России.

- Ольга Сергеевна, что такое ИПРА - индивидуальная программа реабилитации инвалида?

- Это комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, включающий отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на восстановление, компенсацию нарушенных или утраченных функций организма, восстановление способностей инвалида к выполнению определенных видов деятельности. ИПРА инвалида является обязательной для исполнения соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также организациями независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.

- Если для инвалида разработана программа реабилитации, но он с ней не согласен, можно ли обжаловать этот документ?

- ИПРА носит рекомендательный характер, инвалид вправе отказаться от того или иного вида, формы и объема реабилитационных мероприятий, а также от реализации программы в целом. В случае несогласия с решением бюро о рекомендуемых реабилитационных мероприятиях инвалид (его законный представитель) может обжаловать данное решение в месячный срок. Для этого необходимо подать заявление в бюро, проводившее медико-социальную экспертизу, либо в Главное бюро в письменной форме на бумажном носителе или в электронном виде на портале Госуслуги, либо выслать заявление по почте: 630015, г. Новосибирск, ул. Королева, 40, к. 20. Также подписанное заявление можно опустить в ящик, установленный на первом этаже здания Главного бюро МСЭ, по адресу: г. Новосибирск, Красный пр-т, 86/2. Бланки заявлений находятся на официальном сайте: 54.gbmse.ru.

- В каком виде сейчас выдается ИПРА?

- С 1 января 2021 года ИПРА инвалида (ребенка-инвалида) формируется только в форме электронного документа. ИПРА инвалида, сформированная в форме электронного документа, по желанию инвалида, законного или уполномоченного представителя инвалида, может быть предоставлена ему на бумажном носителе либо направлена заказным почтовым отправлением с соблюдением требований законодательства РФ о персональных данных.