В Новосибирске полиция ищет 20-летнего студента

Парень пропал в прошлом году. Фото: МВД 54

В Новосибирске больше года ищут без вести пропавшего 20-летнего студента СГУПСа. Парень покинул общежитие на улице Дуси Ковальчук, 191, 1 октября 2020 года. До сих пор его местонахождение неизвестно. Пропавший — уроженец поселка Яшкино Кемеровской области.

— На вид пропавшему 20 лет, рост 170 см, телосложение средней полноты, плечи приподнятые, лицо овальное, смуглое, среднеазиатский тип: лоб высокий, вертикальный, на лбу имеется шрам, брови дугообразные, очень широкие, глаза карие, большие, нос большой, выпуклый, губы средней толщины, выступание верхней губы, имеется поперечная борозда на подбородке, волосы волнистые, темно-русые, модельная стрижка, голос звонкий, речь ясная, говорит быстро, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

Во что был одет парень в день исчезновения — неизвестно. Стражи порядка просят сообщить тех, кому что-либо известно о пропавшем, по телефонам: 8 (383) 232-10-74, 232-10-13, 232-10-26, 232-10-25. Анонимность гарантирована.

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